STADE RENNAIS Bensebaïni reprend l'entraînement

Le défenseur international algérien du Stade Rennais, Ramy Bensebaïni, blessé au genou lors de la CAN 2017, a repris l'entraînement avant-hier matin, au lendemain de l'élimination du club breton en coupe de France face au Paris St-Germain (4-0). Le défenseur central algérien est toutefois incertain pour le match en déplacement contre Bordeaux, samedi prochain dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 1 française. De son côté, le gardien de but international algérien Raïs M'Bolhi, n'a pas encore débuté l'entraînement avec sa nouvelle formation. Il avait lui aussi contracté une blessure lors de la CAN. En revanche Mehdi Zeffane a participé normalement à la séance d'entraînement du jour.