WEST HAM Feghouli enchaîne les titularisations

L'international algérien Sofiane Feghouli, non retenu dans le groupe des Verts pour la CAN de 2017 au Gabon à cause de son manque de temps de jeu, enchaîne désormais les matchs avec son club West Ham où il a signé sa quatrième titularisation contre Manchester City, mercredi dernier dans le cadre de la 23e journée de Premier League. Feghouli a cette fois-ci joué 63 minutes du match qui a vu son équipe s'incliner lourdement à domicile (4-0). Le 14 janvier dernier, il a marqué son premier but en Premier League face à Crystal Palace (3-0). L'entraîneur de West Ham, Slaven Bilic a déclaré mardi qu'il s'était opposé au départ de son joueur algérien car il croit en lui. «Feghouli a eu une période d'adaptation difficile avec le club, surtout après avoir contracté une blessure au tout début de saison qui l'a éloigné des terrains pour quelques semaines, ce qui a compliqué davantage sa situation. Il revient néanmoins fort ces derniers temps et au vu des efforts qu'il déploie à l'entraînement, il mérite une place de titulaire», avait-il déclaré dans une conférence de presse récemment.