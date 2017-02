SUITE À LA DÉFAITE CONTRE EL HARRACH La JS Kabylie se complique la tâche

Par Saïd MEKKI -

Le classement actuel de l'équipe est bien inquiétant d'autant qu'il ne reste plus que 42 points en jeu.

Les joueurs de la JS Kabylie ont bien affiché leurs ambitions pour cette phase retour pour oublier leur décevante première partie à l'aller. Mais, l'USM El Harrach a surpris les Canaris du coach Hidouci en remportant le match de jeudi dernier au stade du 1er-Novembre grâce à une réalisation signée Dehar sur penalty (13'). Cette victoire permet aux Harrachis d'occuper la 8e place avec 25 points, tandis que la JSK reste scotchée à 13e place avec un total de 16 points. Cette défaite face aux Harrachis complique davantage la situation de la JS Kabylie pour s'extirper de la zone rouge des relégables. Les joueurs du président Hannachi, comptent, certes, deux matchs en retard face au MC Alger et au NA Hussein-Dey, mais force est de reconnaître que d'une part, que la programmation démentielle qui les attend risque d'avoir des conséquences aussi néfastes que négatives pour le groupe, notamment sur le plan psychologique et mental. D'autre part, il y a cette phase retour très difficile qui les attend également avec, entre autres, les deux prochains matchs contre des équipes jouant, non seulement, les premiers rôles, mais veulent surtout terminer la saison en tête. Il s'agit de l'ES Sétif que la JSK recevra lors de la 19è journée avant d'effectuer un déplacement périlleux à Alger pour rencontre le MC Alger dans un «classique» qui promet déjà... Le classement actuel de l'équipe est bien inquiétant d'autant qu'il ne reste plus que 42 points en jeu. Et comme il faudrait mathématiquement et théoriquement au moins 41 points pour assurer le maintien, il faut reconnaître que la mission des Canaris s'annonce donc des plus compliquées. Avec le renforcement de l'équipe au mercato avec l'engagement de cinq nouvelles recrues, les fans de l'équipe espèrent, toutefois bien, que le groupe arrivera à surmonter ce «doute» qui s'est bien installé au sein de l'équipe depuis la catastrophique phase aller. Les répercussions négatives de cette phase aller font que la JSK demeure toujours avec ses 16 points en occupant provisoirement la 13è place en attendant la fin des rencontres de cette 18è journée qui prendra fin aujourd'hui. L'objectif est donc la remontée en puissance lors de cette phase retour décisive et le plus tôt serait le mieux.. Au même moment, il ne faut pas oublier que les cinq nouvelles recrues doivent avoir un peu plus de temps pour bien se familiariser avec le groupe et aussi donner ce plus tant attendu de leur part.

Les fans des Canaris le savent très bien et ils doivent donc également prendre, une fois de plus, leur mal en patience. Surtout que le coach Hidouci a bien déclaré après la courte défaite face à El Harrach: «Je suis désolé pour nos supporters. Je leur demande pardon et nous devons vite retrouver le sourire», a conclu le coach de la JS Kabylie.