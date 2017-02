LIGUE 1 MOBILIS - 18E JOURNÉE:MC ORAN-RC RELIZANE (AUJOURD'HUI-16H) Le Rapid joue gros à Zabana

Par Bachir BOUTEBINA -

Des voisins qui se connaissent parfaitement

Une rencontre qui opposera deux ténors de l'Ouest aux objectifs totalement opposés au regard du classement actuel des antagonistes du jour.

Aujourd'hui pour le compte de la suite de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis, le stade Zabana d'Oran sera cet après-midi le théâtre d'un véritable derby des extrêmes, prévu entre les Hamraoua et les Lions de la Mina. Une rencontre qui opposera deux ténors de l'Ouest aux objectifs totalement opposés, au regard du classement actuel des antagonistes du jour. Le MC Oran qui occupe le haut du tableau avec 28 points, et un match retard qu'il devra jouer prochainement à domicile face au CR Belouizdad, se voit donc offrir une belle opportunité pour renouer avec la victoire, notamment au lendemain de sa dernière défaite essuyée en déplacement contre l'O Médéa (0-1). En d'autres termes plus clairs, les Hamraoua du coach Belatoui, ne jurent désormais que par les trois points, notamment afin de rester dans le sillage du MC Alger et de l'ES Sétif. Côté relizanais, la dernière sortie en date du Rapid à Alger, s'est soldée par une défaite face au NA Hussein Dey (1-0), et n'arrange guère aujourd'hui les affaires des protégés de l'entraîneur Bouakkaz, puisque les Lions de la Mina occupent toujours le 15ème rang avec 13 points. Le RCR qui compte lui aussi un match retard qu'il devra livrer prochainement à Relizane face à l'USM Alger, tentera donc de revenir aujourd'hui d'Oran avec le point du nul, d'autant plus que les Relizanais se présenteront contre leur hôte voisin d'El Hamri, sérieusement handicapés par l'absence de leur capitaine Zidane, celle de Tebbi et Aït Fergane, et même Allag. Trois éléments clés toujours blessés, et auxquels il faudra ajouter la suspension de Remache.

Quand bien même l'attaquant Benayad pense que le RC Relizane, est capable de jouer un bon coup cet après-midi au stade Zabana d'Oran, il n'en demeure pas moins que les Hamraoua d'El Bahia restent à ce jour intraitables chez eux.

Les Souibaâ, Nessakh, Bentiba, et notamment l'excellent keeper Nekkache, font partie actuellement d'un ténor oranais souvent très conquérant, et surtout plus que jamais avide de victoires. Il est vrai que depuis leur élimination de la coupe d'Algérie, les Hamraoua ont décidé de jouer une très bonne carte en championnat, d'autant plus que le MC Oran est loin d'avoir abdiqué dans la course au titre. Il reste que le Mouloudia a reconnu par la voix de certains joueurs, qu'il faudra prendre très au sérieux cette formation du Rapid, dont le football actuel est largement capable de mettre en difficulté n'importe quel ténor de la ligue 1 Mobilis. Il faut rappeler que lors du match aller qui s'était déroulé au stade Zouggari de Relizane, rencontre qui coïncidait à l'époque avec la première apparition officielle des joueurs anciens et nouveaux du RCR, le MCO s'était imposé contre le cours du jeu (1-0), aux dépens d'un Rapid en manque réel de compétition. Un face-à-face qui promet beaucoup d'intensité, et au cours duquel, le Rapid joue vraiment gros à Zabana, maintien oblige.

Il faut aussi rappeler, que lors de la précédente saison, le RC Relizane qui était en très fâcheuse posture dans le bas du tableau, avait arraché un très précieux point du nul à Oran (1-1). Qu'en sera-t-il cette fois pour cette équipe de la Mina dont les Lions éprouvent actuellement toutes les peines du monde, pour «s'extirper» de la zone rouge? Un véritable derby de l'Ouest qui vaut désormais son pesant pour les Hamraoua et le Rapid.