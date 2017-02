LIGUE 1 MOBILIS - 18E JOURÉE:MO BÉJAÏA-CS CONSTANTINE (AUJOURD'HUI-16H) La renaissance des Crabes passe par les Sanafir

Par Boualem CHOUALI -

Une rencontre pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1 Mobilis. Une rencontre qui s'annonce des plus chaudes et surtout indécises entre deux équipes qui se cherchent en cette deuxième phase du championnat.

C'est aujourd'hui à partir de 16h que le stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa renouera avec la compétition foootbalistqiue de Ligue 1 Mobilis. Il accueillera une belle empoignade entre deux équipes en Vert et Noir, les Crabes de Yemma Gouraya face aux Sanafir de la ville des Ponts suspendus. Une rencontre pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1 Mobilis. Une rencontre qui s'annonce des plus chaudes et surtout indécises entre deux équipes qui se cherchent en cette deuxième phase du championnat. D'un côté les Vert et Noir de Yemma Gouraya, lanterne rouge avec seulement 11 points au compteur, qui veulent rebondir en cette deuxième manche de l'exercice 2016/2017 dans leur première sortie après le report de deux de leurs premiers matchs face respectivement à l'USM Alger et au DRB Tadjenanet. De l'autre côté, les Vert et Noir de Constantine qui veulent confirmer leur belle victoire arrachée le week-end dernier aux dépens de la JS Saoura. C'est dire que la rencontre s'annonce indécise et surtout ouverte à tous les pronostics. Les gars de Yemma Gouraya qui retrouveront leur cher et inconditionnel public après la sanction que lui a infligée la Ligue nationale, soit quatre matchs à disputer à huis clos dont deux en dehors de leur base, tenteront de mettre à profit cet atout pour essayer de passer l'obstacle constantinois, faute de quoi, le club le plus populaire de la Soummam sombrera dans une crise certaine. Une crise qui provoquera un passage à vide difficile à surmonter. Autrement dit, le retour au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa, ne devrait pas s'effectuer sur une fausse note. C'est la raison pour laquelle il faut absolument réussir cette sortie pour repartir du bon pied dans la perspective de réussir le maintien en championnat d'élite à la fin des courses. A cet effet, si le club le plus populaire veut se mettre sérieusement sur le chemin du maintien, il doit impérativement se montrer intraitable à domicile. Il ne doit absolument pas céder le moindre point à domicile. En effet, sur les 15 rencontres restantes en cette deuxième tranche du championnat, le MOB recevra à huit reprises et effectuera sept déplacements. S'il veut bien jouer le maintien il doit assurer les 24 points à domicile. Ainsi, les Crabes doivent aussi confirmer leur bon résultat réalisé face au CAB (2-1) lors du match retard comptant pour la 10ème journée du championnat joué juste avant la trêve hivernale, le coach Henkouche, appelé à la rescousse pour re-mobiliser l'équipe qui s'est renforcée aussi par pas moins de cinq nouveaux joueurs, semble tenir les choses bien en main. De l'avis même des joueurs, ce dernier a pu libérer le groupe et a surtout permis à chacun de reprendre confiance en lui. Cependant, il ne manque que cette victoire pour voir le groupe se libérer entièrement et reprendre confiance. Une confiance qui fera beaucoup de bien à l'équipe chère au millier d'inconditionnels supporters. Ces derniers qui ne jurent que par un déplacement massif aujourd'hui au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa, veulent bien fêter leur retour audit stade. Seule la victoire permettra aux inconditionnels Crabes de bien fêter ce retour et surtout de bien espérer se maintenir. C'est dire que cette rencontre revêt un cachet particulier, elle est d'une importance capitale pour le club le plus populaire de la Soummam. Autrement dit, l'ancienne Begayet retient déjà son souffle, car tout repose sur ce match.