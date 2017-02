Le Paradou AC prend le large

Le Paradou AC a pris le large en tête du classement de la Ligue 2 Mobilis de football après sa victoire sur le fil contre l'USM Blida (2-1) vendredi pour le compte de la 19e journée, ayant vu la JSM Béjaïa déposséder l'US Biskra de la place de dauphin, après sa large victoire contre le WA Boufarik (3-0). Les Blidéens avaient opposé une résistance farouche au leader, en lui posant de très gros problèmes, tout au long de la rencontre. Ils l'ont d'ailleurs rejoint au score à la 66e minute, grâce à Hamiti, alors qu'El Mellali avait ouvert la marque pour les locaux dès la 22e minute. Le Paradou a profité de sa supériorité numérique pour inscrire un 2e but par Meziani (90'+2) grâce auquel il l'a emporté (2-1). Un précieux succès pour le club de Kheireddine Zetchi qui porte son capital points à 41 unités, soit dix longueurs d'avance sur son nouveau poursuivant, la JSM Béjaïa, ayant subtilisé la place de dauphin à l'US Biskra au cours de cette 19e journée, après sa large victoire (3-0) contre le WA Boufarik. L'US Biskra s'est incliné (1-0) chez la JSM Skikda, après avoir tenu bon pendant plus de 87 minutes. Comble de l'ironie pour l'ancien dauphin, c'est son propre défenseur Fawzi Benhamla qui a inscrit ce but, contre son propre camp, permettant à la JSM Skikda de l'emporter et de se hisser à la 6e place avec 26 points, au moment où l'USB recule à la 3e place, avec 30 unités. Autres victoires importantes, celles des mal classés MC El Eulma et GC Mascara, respectivement (1-0) contre la lanterne rouge, le RC Arbaâ, et (2-1) chez le CRB Aïn Fakroun. Les Criquets du CABBA ont connu pour leur part une terrible désillusion au cours de cette 19e journée, puisque après avoir mené (1-0), grâce à Ben Achour (27'), ils ont fini par s'incliner sur leur propre terrain (2-1), car l'ASM Oran a réussi à renverser la vapeur en toute fin de match, d'abord grâce à Berka (83'), puis Ameur-Youcef (90'+2). Le dernier match inscrit au programme de ce vendredi a mis aux prises le MC Saïda et l'AS khroub, qui se sont neutralisés (1-1). Ce sont les visiteurs qui avaient ouvert la marque, par Bezzaz (38'), et c'est le vétéran Hamidi Cheikh qui a sauvé les meubles pour le MCS, en transformant un penalty à la 56e minute. Cette 19e journée de Ligue 2 Mobilis sera clôturée samedi avec le match ASO Chlef - Amel Boussaâda.