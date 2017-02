AMICALE DES ANCIENS INTERNATIONAUX DE FOOTBALL Ali Fergani réélu pour un nouveau mandat

L'ancien capitaine et entraîneur de l'équipe nationale de football, Ali Fergani, a été réélu samedi pour un mandat de quatre ans à la tête de l'Amicale des anciens internationaux de football (Aaif) à l'issue de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue à Alger en présence de 86 membres. Fergani, qui préside cette structure depuis sa création en 2009, était l'unique candidat en course.

«Je remercie les membres de l'AG d'avoir placé à nouveau leur confiance en ma personne. Je vais continuer à oeuvrer pour faire progresser l'Amicale et atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée. J'appelle, à cette occasion, les anciens joueurs à s'impliquer davantage au niveau de leurs wilayas de résidence pour le développement du football», a déclaré Fergani à l'assistance, peu après sa réélection lors d'un vote à bulletin secret.

L'assemblée générale a également élu le Bureau exécutif de l'Aaif, composé de sept membres. Il s'agit de Zoubir Bachi (1er vice-président), Salah Assad (2e vice-président), Mohamed Kaci-Saïd (secrétaire général), Kamel Berroudji (trésorier), Mourad Slatni (représentant de l'Est), Abdelhafid Belabbès (représentant de l'Ouest) et Nacer Guedioura (représentant de la communauté algérienne en France).

Ali Fergani a présenté par la suite le programme d'activités pour l'année 2017, axé sur plusieurs thèmes.

«Notre programme est riche puisque nous avons prévu une série d'événements comme l'organisation d'un séminaire sur le professionnalisme et un autre sur le dopage, en plus de l'organisation de tournois au profit des jeunes catégories», a-t-il expliqué. Fergani (64 ans) a également mis l'accent sur la nécessité de venir en aide «aux anciens internationaux qui sont dans le besoin ou malades, sous forme d'actions de solidarité guidées par un esprit de reconnaissance envers des footballeurs qui ont tout donné».

Ancien joueur d'abord du NA Husseïn-Dey (1969-1979), Fergani a connu la gloire en rejoignant la JS Kabylie en 1979, contribuant aux nombreux titres remportés par le «Jumbo Jet» à cette époque-là. Il quitta le club kabyle en 1987. Capitaine de l'équipe nationale au Mondial-1982 en Espagne, Fergani compte 64 sélections avec les Verts pour 5 buts inscrits.