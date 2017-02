CAN U17 L'édition 2017 attribuée au Gabon

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de confier au Gabon l'organisation de la CAN U17, qualificative pour la Coupe du monde, a annoncé l'instance africaine. La décision a été prise par la CAF lors de la réunion de son comité exécutif ce vendredi à Libreville à la veille du match de classement de la CAN-2017 qui se déroule au même Gabon. La CAN 2017 des -17 ans, initialement prévue au mois d'avril se déroulera du 21 mai au 4 juin 2017, précise la CAF sur son site officiel. La coupe d'Afrique des cadets devait se tenir à Madagascar, mais en raison du retard pris dans la préparation du tournoi, et en conformité avec le cahier des charges, il avait été décidé de lui en retirer l'organisation.