EXCELLENCE MESSIEURS-HANDBALL Saâdoune et Mehila suspendus deux ans

Les handballeurs Zohir Saadoune (CR Bordj Bou Arréridj) et Yasser Mehila (MB Tadjenanet) ont été suspendus deux ans ferme chacun pour mauvais comportement à compter du 1er février 2017, a annoncé la Commission de règlement, de qualification et de discipline (Cfrdq) de la Fédération algérienne de handball (FAHB). Le premier, disqualifié par un carton bleu avant la fin du match sur le terrain du CRB Baraki du 6 janvier dernier, a été sanctionné pour «agression caractérisée envers adversaire», a indiqué la commission fédérale. De son côté, le joueur Ali Larnane du CRBBA a écopé d'une suspension ferme de six mois pour «tentative d'agression envers l'arbitre» Kroudi, ajoute-t-on de même source. Lors du match MB Tadjenanet-C Chelghoum Laïd disputé le 23 décembre 2016, le joueur Yasser Mehila a agressé un joueur adverse d'»un coup de poing», écopant d'une sanction de deux années fermes, selon la Cfrdq.