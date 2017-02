FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TIR SPORTIF Rabah Bouzid brigue un autre mandat

Le président sortant de la Fédération algérienne de tir sportif (FATS), Rabah Bouzid, a annoncé sa candidature pour un nouveau mandat olympique avec l'intention de poursuivre la stratégie entamée depuis 2013 ainsi que les travaux complémentaires dédiés au développement de la Fédération. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de tir sportif ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier du mandat olympique 2013-2016, lors des travaux de l'AG ordinaire qui se sont déroulés jeudi au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA). Les travaux de l'AG ordinaire ont enregistré la présence de 33 membres sur les 36 inscrits, et dont seulement 15 membres à savoir les présidents de Ligue ont été autorisés à voter, selon les nouvelles dispositions régissant les Fédérations sportives nationales. L'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de tir sportif est prévue le 16 février au siège du Comité olympique et sportif algérien.