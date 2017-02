FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES ARTS MARTIAUX L'AG élective le 11 mars à Alger

L'assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne des arts martiaux, se tiendra le 11 mars prochain à la salle des conférences du Complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf (Alger), a-t-on appris auprès de l'instance fédérale. «L'AGE sera précédée par l'Assemblée générale ordinaire (AGO) prévue le 25 février (10h)», a indiqué le président de la Fédération, Djamel Tazibt. La présentation et l'approbation des bilans moral et financier et technique de la saison 2016 sont les principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette AGO. En outre, l'AGO procédera à l'étude du rapport du commissaire aux comptes, et la désignation des membres de la commission des candidatures et recours.