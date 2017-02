HAVRE AC Ferhat buteur contre le Red Star

Le Havre continue de ne pas trouver le chemin de la victoire en Ligue 2 française et ce, après 23 journées. Alors qu'ils menaient et qu'ils ont eu l'occasion de doubler la mise, les Normands ont concédé le match nul face au Red Star. Les Havrais démarrent bien la rencontre face au Red Star. C'est logiquement que les Normands ouvrent le score suite à un superbe centre de Mendy pour la tête de l'international algérien Zinedine Ferhat (1-0, 28'). Après ce but, les joueurs du Red Star sortent mieux et se procurent de meilleures occasions. La deuxième mi-temps démarre bien pour les Havrais qui se procurent encore quelques belles occasions. Malheureusement, à force de manquer de précision, les Normands se font punir. Ngamukol permet au Red Star de revenir à hauteur (1-1, 71'). Le Havre ne gagne toujours pas en Ligue 2.