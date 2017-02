LEICESTER CITY Slimani out face à Manchester Utd

L'attaquant algérien de Leicester City, Islam Slimani, est out pour la 3e fois consécutive depuis son retour de la CAN. Ça sera cette fois-ci face à Manchester United, cet après-midi à l'occasion de la 24e journée de la Premier League. Interrogé en conférence de presse, le manager des Foxes, Claudio Ranieri, a expliqué que son buteur algérien n'était pas encore prêt. «Non, il n'est pas prêt. Il va de mieux en mieux et s'entraîne très dur, pas avec nous, mais je n'ai pas envie de prendre de risque avec lui. Pas pour ce match ou lors du prochain en coupe. Je veux m'assurer qu'il sera à 100% pour la rencontre face à Swansea». L'attaquant algérien devrait donc effectuer son retour à la compétition le 12 février prochain.