SÉLECTION ALGÉRIENNE DE RUGBY Allam Boumedienne désigné sélectionneur

La désignation de Boumedienne Allam, ex-joueur professionnel en France, intervient suite au limogeage de l'ancien staff, composé des frères Tebani (Salim et Djemai), dont le bilan durant le Tri-nations, disputé en décembre dernier à Oran.

L'ancien rugbyman algérien Boumedienne Allam a été désigné à la tête du staff technique national de la sélection algérienne, en prévision de la coupe d'Afrique des Nations «C» (African Cup bronze), prévue du 20 au 26 mars au Cameroun, a-t-on appris de la Fédération algérienne de rugby (FAR). La désignation de Boumedienne Allam, ex-joueur professionnel en France, intervient suite au limogeage de l'ancien staff, composé des frères Tebani (Salim et Djemai), dont le bilan durant le Tri-nations, disputé en décembre dernier à Oran, a été jugé «faible et insuffisant», selon la cellule de communication de la FAR. Au cours de ce tournoi, l'Algérie avait perdu face au Maroc (11/12) et à la Tunisie (15/16). Outre la désignation d'Allam comme sélectionneur, l'instance fédérale a nommé Farid Chabouni, ancien joueur et manager de rugby, au poste de directeur sportif avec comme objectif, «trouver des entraîneurs de grand calibre avant mars prochain qui constitue une importante échéance pour l'Algérie, laquelle aspire à accéder au groupe (B) de la coupe d'Afrique des nations», a expliqué le même source. La coupe d'Afrique des nations «C» verra la participation de l'Algérie, du Cameroun et du Nigeria.