LIGUE 2 MOBILIS - 19E JOURNÉE La JSMB remonte sur le podium

Par Boualem CHOUALI -

Les Vert et Rouge de Yemma Gouraya qui se devaient de réagir après deux défaites amères se sont révoltés avant-hier après-midi au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. Ils ont réalisé leur plus belle rencontre depuis l'entame de la saison. Une première victoire avec art et manière depuis l'arrivée de Younès Ifticen. Leur victime a pour nom, el WA Boufarik, cette jeune équipe avec une jeune entraîneur en la personne de Bilal Dziri.

Les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa, ont réussi à prendre trois précieux points face à une formation de Boufarik qui s'est déplacée à Béjaïa avec la ferme intention de réaliser un bon résultat, mais devant la détermination des locaux, les visiteurs sont repartis bredouille à la grande joie de la grande famille des Vert et Rouge qui retrouvent le sourire à l'issue de cette rencontre gagnée par un score sans appel de trois buts à zéro.

Une rencontre où s'est illustrée la nouvelle recrue des Vert et Rouge, Houssem Rebouh en l'occurrence qui a réussi a inscrire un doublé à la 22', 48'. Un doublé renforcé par un autre but de Hanni de l'équipe visiteuse qui était dans une position de force pour tromper la vigilance de son gardien à la 34' de jeu. Il faut dire que durant cette rencontre l'équipe de Yemma Gouraya a sorti le grand jeu pour mettre un terme à la série des mauvais résultats et surtout reprendre sa place sur le podium. C'est désormais chose faite, puisque les Vert et Rouge de Yemma Gouraya remontent sur le podium et s'emparent de la deuxième place au classement général avec 31 points au compteur. Une place que les gars de la Soummam partagent avec l'autre sérieux prétendant à l'accession, l'US Biskra qui revient avec un point précieux de son déplacement à Skikda. Ainsi, par cette belle et précieuse victoire, les jeunots de Younès Ifticen se remettent sur la trajectoire de l'accession.

En effet, les gars de Yemma Gouraya sont désormais sur le chemin de l'accession. Un chemin qui s'annonce des plus rudes certes, mais qui reste largement à la portée des Béjaouis, pourvu que ces derniers fassent preuve de beaucoup de combativité et d'engagement. Pour ce faire, l'erreur est quasiment interdite à domicile, mais le mieux c'est d'aller engranger le maximum de points en dehors de leur base. Pour le coach en chef des Vert et Rouge, Youcef Ifticen, cette victoire est celle du coeur. Elle marque une révolte de ses joueurs qui ont décidé de mettre fin aux mauvais résultats et prendre leur destin en main dans l'espoir de réaliser le rêve de toute une région «je pense que mes joueurs se sont révoltés durant cette rencontre. Notre défaite par 3 buts à zéro à Biskra nous a fait beaucoup de mal, mais aussi ça nous a permis de nous remettre en cause. Beaucoup de leçons ont été tirées durant cette défaite et celle d'avant à domicile face au GS Mascara» a déclaré Younès Ifticen à la fin de la rencontre avant d'ajouter «c'est une victoire amplement méritée de mes joueurs. Leur volonté et leur détermination ont prévalu dans cette rencontre. C'est une très bonne opération qui nous a permis d'abord de remonter sur le podium, et surtout d'entrevoir le reste des rencontres dans les meilleures conditions psychologiques possibles. A présent nous allons bien déguster cette belle victoire avant de reprendre le chemin des entraînements pour mieux préparer notre prochaine sortie».