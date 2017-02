LIGUE 1 MOBILIS - 18E JOURNÉE:APRÈS LE LIMOGEAGE DE HIDOUSSI La JS Kabylie de mal en pis

Par Bachir BOUTEBINA -

Ni Mouassa, encore moins son collègue tunisien Hidoussi, n'ont jamais pu trouver le remède approprié pour guérir le mal qui perdure actuellement au sein de la JS Kabylie.

Bon nombre d'observateurs, et autres spécialistes avérés du ballon rond national, n'ont guère été surpris par le dernier limogeage de l'entraîneur tunisien Sofiane Hidoussi, qui rejoint ainsi la longue liste des techniciens que le président Hannachi a pris la très fâcheuse habitude de limoger. Il est vrai que depuis l'arrivée à Tizi-Ouzou de l'ex-coach de la JS Kairouan, en remplacement de l'Algérien Kamel Mouassa, les Canaris du Djurdjura n'ont guère réussi à remonter la pente sous la houlette du Tunisien Hidoussi. Pour preuve, la JS Kabylie est aujourd'hui premier relégable avec 16 points, pour autant de matchs joués à ce jour, et dont le dernier en date à Alger face à l'USM El Harrach, aura été finalement la défaite de trop aux yeux de Moh Chérif Hannachi.

C'est donc sans véritable surprise que le ténor kabyle des Genêts, se sépare pour la énième fois d'un technicien que Hannachi avait lui-même ramené de Tunisie, et qui a finalement échoué avec la JSK, selon les derniers propos tenus par l'actuel boss des Canaris.

Sofiane Hidoussi paie ainsi à son tour le très lourd tribut d'une formation kabyle dont l'effectif actuel, «relooké» au cours du dernier mercato d'hiver, reste pourtant toujours aussi inefficace.

Pis encore, la dernière recrue en date, en l'occurrence l'attaquant Mehdi Benaldjia, a raté un penalty à El Harrach, comme pour traduire à son tour un problème devenu récurrent au sein des Canaris kabyles. Pour cause, ce n'est pas tant le penalty raté contre l'USM El Harrach qui est réellement la cause du limogeage de Sofiane Hidoussi, mais bel et bien cette terrible incapacité totale qui perdure de manière «chronique» au sein de la JSK.

Un manque de sérénité des plus affligeants qui n'a d'ailleurs pas cessé de plonger dans le doute les Canaris, notamment depuis l'entame de cette saison, et au cours de laquelle ni Mouassa, encore moins son collègue tunisien Hidoussi, n'ont jamais pu trouver le remède approprié, pour guérir le mal qui perdure actuellement au sein de la JS Kabylie. En tout cas pour Hannachi, les derniers choix effectués par Sofiane Hidoussi face aux Harrachis de l'USMH, se sont malheureusement traduits par un énième piètre échec, et suite auquel la direction du club kabyle, ne pouvait plus continuer à faire confiance au désormais ex- driver des Canaris du Djurdjura. Moh Chérif Hannachi et ses actuels collaborateurs, ont donc fait le choix, un de plus en pleine saison, de se séparer d'un entraîneur dont les jours étaient «sérieusement comptés» au moindre faux pas de la JSK. Après le départ de Lakhdar Adjali, pour cause de motifs «strictement personnels», c'est au tour de Sofiane Hidoussi de plier bagage sans aucune surprise car les derniers résultats de la JSK, ne pouvaient en aucun cas plaider plus longtemps en faveur d'un technicien qui aura appris à ses dépens qu'au sein des Canaris il s'y passe sans cesse trop de «choses» que plus personne ne saurait réellement «justifier».

La réalité du terrain continue de rappeler avec force que la JS Kabylie n'est plus aujourd'hui ce grand ténor d'antan.

Pour preuve, les saisons se suivent et se ressemblent comme deux gouttes d'eau chez les Canaris du Djurdjura, et celle qui vient de faire «déborder» le vase, n'est en réalité qu'une infime et insignifiante partie d'un Iceberg continuellement à la dérive, pour le plus grand dépit des milliers d'inconditionnels Kabyles.