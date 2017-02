TIRAGE AU SORT DU CHAN 2018 Les Verts sans staff face à la Libye

Au moment où la sélection algérienne de football A', réservée aux joueurs locaux attend toujours son nouveau staff technique, la Confédération africaine de football (CAF)) vient d'effectuer vendredi dernier, le tirage au sort du championnat d'Afrique 2018 prévu au Kenya où les Verts affronteront la Libye.L'Algérie fait partie de la zone Nord où on remarque d'une part l'absence de la Tunisie alors que la surprise est de trouver l'Egypte bien engagée. C'est donc une présence historique de l'Egypte qui se trouve pour la première fois engagée dans cette compétition continentale réservée aux joueurs locaux.Par contre, l'autre surprise est justement de noter l'absence de la Tunisie qui a décidé de ne pas s'engager.Aux dernières nouvelles cette dernière, victorieuse de la 2e édition en 2011 au Soudan a renoncé cette année en raison d'un calendrier hyper chargé. En revanche l'Egypte, qui ne s'était jamais engagée jusque-là, est bien présente.A noter également que 49 pays sur les 54 membres de la CAF seront sur la ligne de départ, dont l'Algérie qui était suspendue lors des deux éditions précédentes en 2014 et 2016. Des autres absents on remarque le Cap Vert, la Centrafrique, l'Érythrée et le Tchad qui ne se sont pas engagés.Jamais ils n'avaient été aussi nombreux. Le tirage au sort des éliminatoires, s'est effectué pour chacune des six zones de la CAF, à Libreville, au Gabon, dans le cadre de la réunion du Comité exécutif de la CAF.Donc, suite à ce tirage au sort et comme l'Algérie figurait dans la zone Nord avec l'Egypte, la Libye et le Maroc, les Verts seront opposés aux Libyens alors que les Marocains et les Egyptiens se rencontreront dans l'autre partie de cette zone.Et à propos de l'Algérie, il faut bien observer qu'à trois mois du mini-championnat qualificatif au championnat d'Afrique des nations pour les joueurs locaux, la sélection algérienne de football est toujours sans sélectionneur.

Il est d'ailleurs important de préciser d'emblée que la phase finale de ce CHAN 2018 aura lieu au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018.L'EN A' est appelé à disputer entre avril et août 2017 un mini-championnat de la zone nord-africaine qualificatif pour ce CHAN de l'année prochaine.Il faut dire aussi que cette sélection algérienne souffre vraiment d'instabilité dans la mesure où elle a été mise en veilleuse depuis mai 2015, avant de retrouver le chemin des stages avec un premier stage sous la houlette de l'ex-sectionneur des A, Christian Gourcuff. C'était en février 2016 pour préparer les éliminatoires de ce championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) prévu en 2018 au Kenya.

Encore faut-il rappeler que les Verts étaient suspendus de la précédente édition du CHAN déroulé récemment au Rwanda et remporté par le RD Congo. La décision prise par la Confédération africaine de football (CAF), avait été motivée par le forfait de l'Equipe nationale face à la Libye en match comptant pour le premier tour éliminatoire du CHAN-2014 en Afrique du Sud.

On évoque avec insistance le coach Kheireddine Madoui pour prendre en charge cette sélection et d'ailleurs le point le plus positif c'est que le concerné s'est bien réjoui d'être cité en déclarant qu'il serait bien honoré de prendre en charge la barre technique des locaux. Espérons que les responsables de la FAF prendront une décision sur ce cas lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu dans quelques jours.