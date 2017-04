LIGUE 1-SANCTIONS Trois joueurs suspendus pour un match

Kacem Mehdi (MC Alger) ainsi que les deux sociétaires du NA Hussein Dey Ahmed Gasmi et Hicham Mokhtar ont écopé chacun d'un match de suspension ferme, a annoncé hier la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Outre cette sanction, Kacem Mehdi et Hicham Mokhtar devront s'acquitter d'une amende de 30 000 DA, précise la même source. Ahmed Gasmi et Hicham Mokhtar rateront ainsi le match en déplacement face à la JS Kabylie mercredi en mise à jour de la 17e journée du championnat alors que Kacem Mehdi fera l'impasse sur les demi-finales de la coupe d'Algérie le 22 avril face à l'ES Sétif. Par ailleurs, l'ES Sétif et l'USM Bel-Abbes se sont vu infliger une amende de 30 000 DA pour «utilisation de fumigène» pour le premier club et «mauvaise organisation» pour le second. La commission de discipline de la LFP a prononcé ces sanctions après délibération sur les affaires liées aux rencontres des quarts de finale de Dame Coupe disputés le week-end dernier.