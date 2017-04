NOUVEAU STADE DE BARAKI La pose du toit terminée

Entamée il y'a plus d'un an, la pose de la structure couvrant le stade de Baraki (banlieue d'Alger) touche enfin à sa fin. Il ne reste désormais plus qu'à le couvrir d'une membrane étanche. Les travaux se sont avéré complexes puisqu'il a d'abord fallu plusieurs mois pour mettre en place une structure portante provisoire qui allait permettre de surélever la partie principale avant de la poser sur les quatre piliers qui vont supporter son poids. Une fois ceci effectué, il a fallu poser 22 autres morceaux faisant tout le tour du stade qui vont de la structure principale pour se poser sur le pourtour des tribunes. Il reste donc désormais pour rendre le stade étanche, la pose d'une grande membrane blanche sur ces derniers éléments posés. Ensuite on pourra enfin se débarrasser de la structure portante provisoire et commencer à installer les sièges comme au nouveau stade d'Oran. On peut désormais sereinement s'attendre à une ouverture en 2018 même si comme on l'a vu à Oran, de nouveaux retards sont toujours possibles...