ORAN Soirée footballistique en l'honneur de Antar Yahia

Une soirée footballistique a été organisée au stade de proximité de haï UST Oran en l'honneur de l'ancien international Antar Yahia. Un match gala a offert un spectacle haut en couleur au public venu nombreux assister à une grande fête sportive animée par des ex-internationaux dont Haddou Moulay, Arafat Mezouar, Cheikh Benzerga et Zerrouki Sid Ahmed face à des joueurs du quartier «USTO». Cette manifestation sportive, organisée par l'association sportive «La Radieuse» en collaboration avec le club sportif «Ouled El Bahia» s'est déroulée dans une ambiance festive, en présence du wali d'Oran et plusieurs figures sportives locales, nationales et internationales. Durant tout le match, les spectateurs présents n'ont pas cessé de scander le nom du héros de Omdurman, tout en brandissant les couleurs nationales. Tout ému, l'ex-capitaine des Verts, Antar Yahia a déclaré «à travers le sport on peut réussir beaucoup de choses. Notre oxygène c'est la jeunesse, dont je suis heureux d'être parmi elle, aujourd'hui».