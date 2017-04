USM ALGER Derfalou, Benkhemassa et Benkablia rétablis

Les trois joueurs blessés de l'USM Alger Oussama Darfalou, Mohamed Benkhemassa et Mohamed Benkablia poursuivent le travail spécifique sous la conduite du préparateur physique en prélude à leur réintégration dans le groupe, a indiqué le club de Ligue 1 Mobilis. Les trois joueurs qui souffrent de blessures diverses depuis plusieurs semaines avaient manqué les dernières rencontres du champion Algérie sortant. Selon la même source, Darfalou, Benkhemassa et Benkablia sont rétablis de leurs blessures et n'attendent que le feu vert du préparateur physique et les kinés du club pour réintégrer le groupe ce qui devrait se faire dès la semaine prochaine. Les trois éléments devraient être opérationnels lors de la prochaine sortie officielle des Usmistes contre la JS Kabylie le 29 avril prochain au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou en match de mise à jour du calendrier. L'USM Alger occupe actuellement la 4e place au classement de la Ligue 1 Mobilis avec 35 points et deux matchs en moins, à 12 longueurs du leader l'ES Sétif.