DRB TADJENANET Ighil reprend du service au Difaâ

Par Bachir BOUTEBINA -

Longtemps resté loin des terrains, Meziane Ighil a fini par faire le choix d'endosser pour la énième fois de sa carrière le costume d'entraîneur en chef, en acceptant avant-hier de driver jusqu'au terme de cette saison le Difaâ de Tadjenanet. Ighil qui occupait depuis un bon moment la fonction de consultant à l'Entv, revient donc sur le devant de la scène footballistique nationale au moment précis où le DRB Tadjenanet bat sérieusement de l'aile, deux saisons seulement après son accession historique en Ligue 1 Mobilis. Un ténor constantinois qui avait pour rappel, fait parler de lui sous la houlette du coach Lyamine Bougherrara durant quatre ans. Période durant laquelle le Difaâ de l'Est avait réussi le pari d'accéder coup sur coup en Ligue 2, puis en Ligue 1, pour effectuer une précédente saison d'excellente facture, en échouant de peu au pied du podium. Mais depuis l'entame de cette saison, notamment au cours de la seconde phase du championnat en cours, les gars de Tadjenanet ont sérieusement marqué le pas, au point où le Difaâ joue désormais sa survie en Ligue 1, en occupant actuellement la 11ème place avec 26 points, conjointement avec le RC Relizane.

Ainsi, Lyamine Bougherrara est aujourd'hui le onzième entraîneur à jeter l'éponge, tant il est vrai que l'ancien emblématique keeper de l'EN et de la JS Kabylie, semblait bel et bien ne plus être en mesure de «gérer» comme il se doit la situation actuelle du DRBT. Il est donc très clair que Meziane Ighil va tenter de «secouer» cette formation du Difaâ dont les dernières sorties en date, notamment à domicile, ont mis en lumière plusieurs sérieuses carences, et face auxquelles l'ancien sélectionneur des Verts, devra logiquement remédier au plus vite. Pour le très sympathique et peu médiatique président du DRBT, en l'occurrence Tahar Gueriche, Meziane Ighil est un technicien de premier plan, très chevronné en la matière, et peut donc réussir à sortir le Difaâ de la zone rouge. D'ailleurs, à ce titre, Ighil a beaucoup plus mis en avant ce nouveau challenge qu'il compte relever, que l'aspect financier qui le liera désormais au DRB Tadjenanet. Il est aussi notable de souligner que ce nouveau changement à la tête de la barre technique du Difaâ, coïncide avec la situation que traverse actuellement dans le bas du classement le CS Constantine, sous la houlette du coach Amrani. Il est donc très clair que du côté des deux ténors voisins constantinois, la dernière partie du championnat qui entamera sa dernière ligne droite à partir du 12 mai prochain, s'annonce décisive pour le DRBT et le CSC. Le retour enfin sur les terrains de Meziane Ighil est toujours considéré comme un petit évènement au sein de notre sport-roi.