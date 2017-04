LIGUE DES CHAMPIONS ET EUROPA LIGUE L'UEFA annonce un nouveau plan

Les trophées des deux compétitions

Les finales de l'Europa League et de la Ligue des champions se joueront la même semaine à partir de la saison 2018/2019, a annoncé hier l'UEFA, à l'issue de la réunion de son comité exécutif à Helsinki (Finlande).

Les deux finales continueront à être disputées dans des lieux différents. «Le principe général d'organiser la finale de l'Europa League la même semaine que la finale de la «Champions League» pour l'ensemble du cycle 2018-21 a été approuvé», a annoncé l'instance européenne dans un communiqué.

En conséquence, la finale 2019 de l'Europa League se jouera le mercredi 29 mai 2019, trois jours avant la finale de la Ligue des champions prévue le samedi 1er juin 2019. «Ce changement a pour but que la finale de l'Europa League se déroule elle aussi après la fin des saisons nationales», a précisé l'UEFA, alors que l'édition 2017, organisée à Stockholm (Suède), est prévue le 24 mai, soit quelques jours avant la dernière journée du championnat d'Italie.

Cette saison, la finale de la Ligue des champions se déroulera le 3 juin à Cardiff. Cette mesure intervient quelques mois après la réforme de la Ligue des champions, effective sur la même période, qui garantira quatre places aux clubs allemands, espagnols, anglais et italiens en phase de poules en vertu de leurs bons résultats passés.

A la veille de la tenue de son 41e Congrès, le comité exécutif de l'UEFA a par ailleurs adopté des mesures pour développer le futsal à l'échelon européen.

L'Euro de futsal se jouera tous les 4 ans avec 16 équipes à partir de 2022, au lieu de tous les 2 ans avec 12 équipes, afin «d'améliorer la structure de la compétition» et «d'éviter le conflit de calendriers récurrent avec la Coupe du monde de Futsal de la FIFA tous les quatre ans», a précisé l'instance.

Un Euro féminin de futsal se disputera à compter de 2019 tous les deux ans avec quatre équipes, tandis que la compétition de club de l'UEFA sera rebaptisée «UEFA Futsal Champions League» dès la saison 2018/2019.

Enfin, le comité exécutif a confirmé que l'Euro-2019 des moins de 21 ans se tiendra du 16 au 30 juin 2019 en Italie.