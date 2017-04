LIGUE 1 MOBILIS-MISE À JOUR:JSK-NAHD (AUJOURD'HUI-16H) Mission de sauvetage pour les Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Les camarades de Rial auront à relever deux gros défis en ce mois d'avril, en accueillant le NAHD, puis joueront le 15 de ce mois au Congo face au TP Mazembe, avant d'aller défier le CAB le 21 avril, pour ensuite recevoir une semaine plus tard l'USMA.

Les Canaris du Djurdjura entament à partir d'aujourd'hui à Tizi Ouzou leur course vers le maintien, en accueillant cet après-midi au stade du 1er-Novembre le Nasr d'Hussein Dey, pour le compte de la mise à jour de la 17e journée de la Ligue Mobilis. La formation kabyle qui vient de se faire éliminer des quarts de finale de la coupe d'Algérie, au même titre que son prestigieux adversaire ténor algérois du jour, joue désormais son maintien. Pour preuve, les gars du Djurdjura occupent actuellement la 15e place avec 19 points, et devront remporter à tout prix chez eux aujourd'hui, ce match retard, désormais capital pour leur survie en Ligue 1. Après avoir réussi à glaner au 5-Juillet un précieux point, lors de leur précédent match retard livré face au MC Alger (1-1), les Canaris kabyles sont tenus de battre les Sang et Or du NAHD, pour entamer avec succès une véritable course contre la montre. Un nouveau parcours marathonien des plus éprouvants car le ténor kabyle de la cité des Genêts, sera soumis à partir d'aujourd'hui à rude épreuve, au double plan national et africain. Pour cause, les camarades de Rial auront à relever deux gros défis au cours de ce mois d'avril, en accueillant le NAHD, puis joueront le 15 de ce mois au Congo face au TP Mazembe, avant d'aller défier le CA Batna le 21 avril prochain, pour ensuite recevoir une semaine plus tard l'USM Alger. Mais dans l'immédiat, et notamment dans quelques heures, il faudra que le onze kabyle que compte aligner cet après-midi le duo Rahmouni-Moussouni, soit en mesure d'ajouter trois points dans son escarcelle, notamment aux dépens d'un NAHD visiblement très «ébranlé» par sa dernière élimination en date de l'épreuve populaire. Il est donc acquis d'avance que les Canaris accueillent un ex-Milaha encore sous le choc de sa terrible déconvenue essuyée ce dernier week-end à Sidi Bel Abbès, d'autant plus que le coach Alain Michel aura du mal à aligner un onze nahdiste fin prêt pour rivaliser avec son hôte kabyle. Ce match retard intervient aussi au moment où le Nasria occupe pour l'instant une excellente 4ème place avec 35 points, et jouera donc sans aucune pression, sinon celle d'éviter de concéder à Tizi-Ouzou, une autre lourde défaite au score. Les Boulaouidet et consorts ont donc devant eux une très bonne opportunité pour enregistrer chez eux une seconde victoire à domicile. Pour rappel, lors du match aller, les Canaris kabyles s'étaient imposés au stade du 20-Août 1955 devant le NA Hussein Dey, grâce à un unique but inscrit à l'époque par Mebarki. Mais depuis cette rencontre, la JS Kabylie a inexorablement chuté vers le bas du classement, au point où sa situation actuelle ne lui permet plus de gâcher le moindre point. En d'autres termes plus clairs, les camarades de l'excellent et jeune très prometteur défenseur Guemroud que tous les observateurs considèrent aujourd'hui comme le futur patron des Canaris, affirment qu'il va falloir «s'extirper» à tout prix d'une très fâcheuse situation en cours, via une opération sauvetage que toute la Kabylie fan de la JSK, appelle de tout son coeur. Dixit Fawzi Moussouni: «Avant d'évoquer mon avenir et celui de Rahmouni, il faut d'abord commencer par battre le NAHD, pour réussir un nouveau départ. La remontée au classement de la JSK doit débuter dès aujourd'hui à Tizi-Ouzou!». Côté Nahdiste, Alain Michel s'est évertué de re-mobiliser un effectif décimé par les blessures, et notamment par l'absence de son meilleur attaquant, en l'occurrence Gasmi, pour cause de suspension.