MO BÉJAÏA C'est le black-out total

Par Boualem CHOUALI -

Les Crabes dans la tourmente

Rien ne va plus au sein du MOB. De mal en pis, la crise qui secoue la maison des Vert et Noir prend désormais des proportions alarmantes.

Devant une situation de black-out total qui règne dans la maison des Vert et Noir, ce sont les supporters qui font l'actualité en improvisant des sit-in et des rassemblements pour pousser les dirigeants à sortir de leur silence ou plutôt les autorités locales à réagir. Devant cette situation qui risque d'emporter le club dans son existence même, les supporters ne veulent pas rester en marge et veulent pousser les plus avertis pour prendre la situation en main. A cet effet, les supporters, sous l'égide de leur association, ont prévu pour hier en fin de journée un rassemblement à partir de 17 heures, au niveau du stade de l'OPOW, pour discuter de cette situation critique que vit le club et surtout trouver ou plutôt envisager les voies et moyens pour prendre en charge le club. Ils devaient se voir entre supporters afin d'arrêter une batterie d'actions à mener afin d'inciter les actionnaires à prendre leurs responsabilités, soit en démissionnant, soit en bougeant pour sauver le club de son existence même étant donné que les carottes sont déjà cuites pour le maintien de l'équipe en Ligue 1 Mobilis.

Le club le plus populaire de la Soummam traverse sans aucun doute la crise la plus aiguë de son histoire. Une crise multidimensionnelle, aussi bien que le plan financier, technique et sportif qu'administratif. Au plan sportif, l'équipe est lanterne rouge du classement général et quasi certaine de relégation. Les finances de la société ne sont pas mieux loties puisque d'après certains échos, les dettes du club dépassent de loin la barre des 20 milliards de centimes. Une situation des plus confuses qui demande d'être assainie au plus vite. C'est dire, aussi, qu'un audit approfondi sur la gestion du club sur tous les plans est plus qu'indispensable. En effet, Après la défaite de vendredi dernier contre l'O Médéa, les dés sont désormais jetés et le MOB est quasiment certain d'évoluer la saison prochaine en Ligue 2 Mobilis après une gestion des plus catastrophiques. Cette crise, de l'avis des plus avertis est une conséquence directe de la mauvaise gestion des affaires du club depuis le sacre finale de la coupe d'Algérie. Sinon, comment expliquer toute situation de crise, notamment sur le plan financier, après une grande manne financière engendrée par le gain historique de Dame Coupe. Mais les aventuriers, sans aucune expérience ni même une politique claire et une feuille de route à suivre, ont fait le reste en plongeant un des clubs les plus populaires de la scène footballistique nationale dans une crise multidimensionnelle.

En outre, la reprise prévue pour aujourd'hui au niveau du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa risque d'être perturbée en raison de l'absence prolongée des dirigeants et de l'absence de plusieurs joueurs qui risqueraient de rater cette séance de reprise par peur de la réaction des supporters l'échec du vendredi passé. À signaler que cette reprise s'inscrit dans la perspective de préparer le prochain match de retard des Crabes contre le MCA qui est prévu pour le week-end du 28/29 du mois en cours.