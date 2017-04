IL EST EN ESPAGNE POUR CONCLURE AVEC LE FUTUR COACH DES VERTS Zetchi tranchera entre Garrido et Ramos

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF favorise essentiellement la piste espagnole

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, est en Espagne et on parle déjà de négociations avec deux «techniciens espagnols» Carlos Garrido et Juan de la Cruz Ramos Cano dit Juan de Ramos.

A l'issue de sa première réunion avec son nouveau Bureau fédéral le 28 mars dernier, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, avait annoncé que le nom du futur sélectionneur des Verts sera connu dans 10 ou 15 jours.

Et d'aucuns savent très bien que le président Zetchi privilégie la piste espagnole pour l'encadrement des Verts. Et aux dernières nouvelles, le patron de la FAF se trouve en Espagne pour faire son choix entre deux «techniciens de renom» espagnols, il s'agit de Juan Carlos Garrido et Juan de la Cruz Ramos Cano, plus connu sous le nom de Juan de Ramos.

Encore faut-il rappeler que le président de la FAF n'a cessé de déclarer que la philosophie de jeu des Verts est compatible avec celle de l'Espagne d'où ce choix de cette piste d'autant que l'actuel coach de l'équipe de Zetchi, le Paradou AC n'est autre qu'un Espagnol. «Le Bureau fédéral et moi allons choisir un nouveau sélectionneur national après notre première réunion. Nous avons déjà des noms d'entraîneurs qui nous ont été proposés, mais nous allons faire en sorte d'opter pour celui qui répond à la philosophie de jeu algérienne», avait expliqué Zetchi au cours de la conférence de presse qu'il avait animée après son élection lors de l'Assemblée générale tenue au Centre technique de Sidi Moussa (Alger). Le nouveau patron de l'instance fédérale n'a rien voulu dévoiler davantage à propos du successeur du Belge George Leekens, démis de ses fonctions au lendemain de l'élimination des Verts dès le premier tour de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) au Gabon. «Ce que je peux assurer, c'est que le futur sélectionneur national travaillera à plein temps en Algérie. Il aura à charge de suivre de près le championnat local et ses joueurs. Il lui sera même confié d'organiser au moins un regroupement mensuel pour les joueurs locaux, en dehors des dates de la Fédération internationale de football (FIFA)», a-t-il expliqué.

Et à Zetchi de promettre: «Ce qui va changer, c'est que le joueur local bénéficiera de plus de considération pour qu'il soit lui aussi motivé pour rejoindre l'Equipe nationale. A l'arrivée, le sélectionneur prendra les meilleurs, qu'ils soient du cru ou de l'étranger, car il sont tous pour moi des joueurs professionnels.»

Aux dernières nouvelles, donc le président de la FAF se trouverait en Espagne. Et rien qu'en citant le nom de ce pays, d'aucuns pensent que c'est pour des consultations avec des «techniciens» de cette nation du football aussi technique qu'attractif pour prendre en charge les Verts. Juan Carlos Garrido qui possède l'avantage de connaître l'Afrique est bien placé pour être le futur sélectionneur des Verts. Garrido s'est fait connaître en conduisant le Villarreal CF à la quatrième place du Championnat espagnol en 2010-2011 et en demi-finales de la Ligue Europa la même saison. Après être également passé par Bétis Séville (2013-2014) et le FC Bruges (2014-2015), Juan Carlos Garrido a gagné une Supercoupe d'Egypte et une coupe de la Confédération avec Al Ahly. Depuis le mois de novembre, il est en poste en Arabie saoudite à la tête de Ettifaq, actuel 9e du championnat. Le second technicien espagnol cité pour prendre en charge la barre technique des Verts n'est autre que Juan de Ramos. Ceuli-là même qui est passé par Tottenham, le Real Madrid et le FC Séville et qui a mis fin à son aventure avec Malaga, après cinq années passées dans l'Est où il a coaché le CSKA Moscou, mais surtout Dniepropetrovsk. Enfin, et le plus important après le choix du nom du technicien, il reste justement de connaître les prétentions salariales de l'«élu» du président de la FAF sachant que la valeur marchande des coachs espagnols est bel et bien élevée...