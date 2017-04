EQUIPE NATIONALE U20 Tournoi inter-sélections ce week-end

Sous la houlette de la direction technique nationale, un grand tournoi inter-sélections qui regroupera quatre sélections régionales: Alger, Blida, Oran et Saïda aura lieu au Centre technique national de Sidi Moussa les 7 et 8 avril 2017. Chaque sélection régionale choisie par plusieurs techniciens des différentes directions techniques régionales après des plateaux organisés à travers le territoire national, sera composée de 18 joueurs dont deux gardiens de but. Les quatre sélections régionales disputeront trois matchs chacune. Le même tournoi inter-sélections aura lieu les 14 et 15 avril 2017 et regroupera les sélections régionales de Annaba, Constantine, Batna et Ouargla. A l'issue de ces deux grands tournois et de ces vingt-quatre rencontres, une liste élargie sera établie par la direction technique nationale et remise au futur sélectionneur national des U20 dont l'objectif est de se qualifier à la prochaine coupe d'Afrique des nations prévue en 2019. Il faut rappeler que les joueurs concernés par ces plateaux sont nés avant 1999 et auront donc 20 ans durant la phase finale