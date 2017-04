ES SÉTIF Un stage en Tunisie pour meubler la trêve

L'Entente de Sétif effectuera un stage pré-compétitif du 5 au 15 avril à Sousse (Tunisie), à l'occasion de la trêve qu'observe le championnat de Ligue 1 jusqu'au 5 mai prochain, a-t-on appris auprès du directeur administratif du club de la capitale des Hauts-Plateaux, Rachid Djarroudi. La direction de l'Aigle noir qui compte mettre à profit cette période de trêve, dictée par le déroulement de la mise-à-jour du calendrier de la Ligue1, a ficelé toutes les dispositions concernant ce regroupement, prévu sur une dizaine de jours, a fait noter Djarroudi. «On fera en sorte de bien profiter de cette trêve pour peaufiner notre préparation afin de re-mobiliser nos troupes, composés de 23 joueurs, pour la reprise de la compétition avec notamment un match capital, le 22 avril prochain, contre le MC Alger, au titre des demi-finales de Dame coupe», a déclaré le même responsable. Les protégés de Kheireddine Madoui ne devraient pas se contenter de simples galops d'entraînement tout au long de leur regroupement à Sousse, puisque deux sparring-partners tunisiens devraient ponctuer le menu du stage du leader actuel de la Ligue 1, précise la même source. Quant aux récentes nouvelles faisant état de la délocalisation de la rencontre MCA-ESS du stade de 5-Juillet à celui de Bologhine (Alger), Rachid Djarroudi a fait savoir que la direction des Noir et Blanc n'a reçu aucune notification de la Ligue de football professionnel (LFP) à ce sujet. A ce titre, le même responsable a qualifié la question du lieu et du stade susceptible d'abriter ce match de la demi-finale de la coupe d'Algérie de «non-événement», et seule la performance du team compte.