LIGUE 2 MOBILIS-27E JOURNÉE:L'ACCESSION TOUJOURS EN JEU Lutte à distance pour les deux derniers billets

L'USM Blida (2e, 42 pts) et la JSM Béjaïa (3e, 40 pts) tenteront de conforter leur position au classement qui leur permettrait de rejoindre le PAC en Ligue 1.

La 27e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis prévue demain sera marquée par une lutte à distance entre les formations prétendantes à l'accession, alors que le leader Paradou AC, déjà assuré de sa présence parmi l'élite la saison prochaine, accueillera l'ASO Chlef avec l'objectif d'effacer sa défaite contre le MC El Eulma en match de mise à jour du calendrier. L'USM Blida (2e, 42 pts) et la JSM Béjaïa (3e, 40 pts) tenteront de conforter leur position au classement qui leur permettrait de rejoindre le PAC en Ligue 1. Les Blidéens qui restent sur un match nul sur le terrain de Amel Boussaâda (0-0) accueillera l'AS Khroub qui lutte pour son maintien (15e, 24 pts). Un match aux objectifs diamétralement opposés qui devrait revenir, a priori aux locaux. La JSMB, qui a renoué avec la victoire face à la JSM Skikda (1-0) se rendra sur le terrain du CRB Ain Fakroun dans un match à couteaux tirés. L'US Biskra (4e, 39 pts), dont l'entraîneur Mounir Zeghdoud a été limogé à l'issue du match nul concédé à domicile face au MC Saïda (1-1) aura une occasion de se racheter à domicile face au WA Boufarik (13e, 28 pts) qui a vu l'arrivée à la barre technique cette semaine de Mounir Dob en remplacement de Dziri Billel. Les gars des Zibans n'auront plus droit à l'erreur, notamment devant leur public s'ils ne veulent pas compromettre leurs chances d'accession. La JSM Skikda (5e, 38 pts) qui aspire à déjouer les pronostics, effectuera un déplacement périlleux à Saïda pour croiser le fer avec le MCS (7e, 35 pts) dans un duel qui promet. Les Skikdis, battus à Béjaïa (1-0), effectueront ainsi un deuxième déplacement de rang face à une équipe qui veut quitter le ventre mou du classement et du coup se rapprocher du podium. Le CABB Arrèridj (6e, 36 pts), éliminé en quarts de finale de la coupe d'Algérie face au CR Belouizdad (2-1) sera au rendez-vous avec le derby des Hauts-Plateaux contre le MCE Eulma (13e, 30 pts). Les Eulmis, vainqueurs en match retard face au Paradou AC (2-0) tenteront de confirmer leur réveil et continuer ainsi leur mission de sauvetage. En bas du tableau, la lanterne rouge le RC Arba (16e, 19 pts) jouera un match à «six points» face à Amel Bousaâda (8e, 34 pts), où le moindre faux pas serait fatal pour les coéquipiers de Nouri Ouznadji. Enfin, le stade de l'Unité africaine de Mascara sera le théâtre du derby de l'Ouest entre le GC Mascara (11e, 31 pts) et l'ASMO (9e, 33 pts) dans une rencontre ouverte à tous les pronostics où deux équipes aspirent à assurer définitivement leur maintien.