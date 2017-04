PRÉPARATION DES JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE L'EN bat la réserve du Paradou AC

La future équipe olympique algérienne a battu l'équipe réserve du Paradou AC sur le score de 3 à 1 en match amical disputé avant-hier au Centre technique national (FAF) à Sidi Moussa (Alger) dans le cadre de sa préparation aux Jeux de la Solidarité islamique, prévus à Bakou du 11 au 22 mai 2017. El Mellali a ouvert le score pour la sélection nationale à la 20' après avoir dribblé un défenseur et le gardien pour marquer dans la cage vide. Bouguerra a égalisé pour le Paradou d'un tir imparable qui a ricoché sur la transversale avant de dépasser la ligne de but (42'). Les deux autres buts de la sélection nationale ont été inscrits par Goudjil qui a mis à profit une balle en profondeur avant de marquer de près (63') et par Bouakil qui a conclu un mouvement offensif des Verts. La future sélection olympique a entamé dimanche un stage de trois jours à Sidi Moussa. Trois autres stages sont au programme de l'équipe dirigée par le directeur technique national Taoufik Korichi en prévision des Jeux de la Solidarité islamique (JSI).