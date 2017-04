ASO CHLEF-PARADOU AC (DEMAIN-16H) Faux pas interdit des Chélifiens

Par El Bouali DJILALI -

L'ASO Chlef affrontera demain le PAC à Alger, un match très décisif contre le leader pour le compte de la 27e journée de la Ligue 2 Mobilis. Les Chélifiens, qui n'ont pas encore assuré leur maintien, se trouvent déjà menacés par la relégation puisqu'ils ne comptent que 31 points à trois unités seulement du troisième relégable. Donc, les protégés de Khezzar sont dans l'obligation d'arracher un résultat positif afin de ne pas tomber dans les calculs avec les équipes menacées par la relégation. Les camarades de Mellika savent que la tâche ne sera pas facile malgré le fait qu'ils vont affronter une équine du Paradou en vacances après son accession en Ligue 1. Toutefois, cette équipe veut terminer le championnat en force et battre les Chélifiens. Un bon résultat est impératif pour l'ASO. En tout cas, El Hadi Khezzar, conscient des difficultés, a tout mis en oeuvre afin de présenter des guerriers demain. Le faux pas est interdit pour les Rouge et Blanc et seule la victoire va rapprocher l'équipe chélifienne du maintien en Ligue 2. Le porte-parole de l'équipe de l'ASO, Abdelkrim Medouar, veut mettre tous les moyens à la disposition des membres du staff technique et des joueurs afin de se préparer du mieux possible à cette rencontre plus qu'importante pour l'avenir du club en Ligue 2. Medouar a eu une discussion avec les joueurs et a beaucoup insisté sur la victoire et les trois points contre les Pacistes. Ainsi, les Chélifiens seront obligés de se montrer plus forts sur le terrain et puiser au fond de leurs forces pour arracher le succès qui sera nécessaire pour prendre une option afin de se maintenir en Ligue 2.