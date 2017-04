FACE AU VIDE PROVOQUÉ PAR LA TRÊVE FORCÉE Les clubs obligés d'opter pour des stages

Par Saïd MEKKI -

Une halte pas forcément bénéfique pour les joueurs

Alors que le championnat de Ligue 1 Mobilis de football ne reprendra que le 11 mai prochain, cette trêve forcée oblige donc les staffs techniques de tous les clubs à envisager des stages pour combler le vide et surtout préparer cette phase retour décisive.

Le leader, l'Entente sportive de Sétif (ESS), a opté pour la Tunisie afin d'effectuer un stage précompétitif jusqu'au 15 avril en cours à Sousse (Tunisie).

Le coach Madoui et son groupe préparent, entre autres, le match de la demi-finale de la coupe d'Algérie prévu le 22 du mois en cours face au MC Alger. Le coach sétifien, Kheireddine Madoui, envisage d'ailleurs de disputer deux matchs amicaux durant ce stage contre deux formations à déterminer dès l'arrivée de l'équipe à l'hôtel El Kantaoui de Sousse.

Et pour rester en Tunisie, il faut noter que le CS Constantine devrait terminer son stage à Hammam Bourguiba hier après le match amical contre l'US Boussalem.

De retour à Constantine, le coach Amrani veut deux matchs amicaux avant un autre stage à Alger du 21 au 27 du mois en cours ponctué par deux matchs amicaux contre le CR Bélouizdad et l'USM Alger dont le ou les lieux n'ont pas encore été déterminés.

Pour sa part, l'équipe du DRB Tadjenanet qui vient d'engager le coach Ighil Meziane afin de sauver l'équipe de la relégation a programmé un stage bloqué du 10 au 26 avril en cours à Hammam Bouguiba. Ce qui va donc permettre au coach Ighil de faire une meilleure connaissance avec ses joueurs. De son côté, le CA Batna et son nouveau coach, Halim Bouaârara, devraient débuter un stage ce jeudi au centre olympique d'El Bez à Sétif et ce, surtout pour préparer leur match en retard prévu le 21 du mois en cours contre la JS Kabylie pour le compte de la mise à jour du championnat de la Ligue 1 Mobilis. L'USM Alger, elle, débutera son stage le 13 du mois e cours à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et restauration de Aïn Benian et ce, pour une semaine.Ce stage, au cours duquel deux matchs amicaux seront disputés les 15 et 21 avril contre des adversaires à déterminer, a été programmé pour meubler la trêve qu'observe le championnat, d'autant que le prochain match de l'USMA se jouera le 29 avril en déplacement face à la JS Kabylie, en mise à jour de la 23e journée.

La JS Saoura drivée par Karim Khouda devrait effectuer un stage bloqué à Alger pour se préparer à un retour à la compétition prévu le 6 mai prochain. Des matchs amicaux feront bien le bonheur du coach si des sparring partners seront trouvés par qui de droit pour que les joueurs puissent garder le rythme de la compétition.

Le CR Bélouizdad, lui, compte bien poursuivre sa préparation at home. Les joueurs bénéficient de deux jours de repos ce week-end avant de trouver le stade du 20-Août pour la reprise des entraînements dimanche prochain après le retour du coach Badou Zaki du Maroc.

De son côté, et au vu du manque de finances, l'USMH reste à Alger pour préparer la trêve. Après le match d'avant-hier contre le SKAF (4-4) l'équipe drivée par Charef cherche d'autres matchs amicaux pour garder le rythme et bien se préparer avant le retour à la compétition. Le MC Oran de Belatoui effectuera sa préparation à Oran avec un second stage au programme de l'équipe sur place.

Le MC Alger qui doit disputer son match de coupe de la CAF dimanche prochain se contente également d'un stage à Alger avant de préparer son match des demi-finales de la coupe d'Algérie face à l'ES Sétif à domicile.

C'est aussi le cas de la JSK qui doit jouer son match de coupe de la CAF samedi prochain au Congo contre le TP Mazembe effectuer et également sa préparation dans le pays soit à Tizi Ouzou. L'Olympique de Médéa compte également se préparer at home comme c'est aussi le cas pour l'USMBA.