CHAMPIONNATS D'ALGÉRIE D'AVIRON Plus de 100 rameurs attendus au barrage de Boukerdane

Près de 120 rameurs, représentent dix clubs prendront part aux championnats d'Algérie d'aviron prévus vendredi et samedi (14-15 avril 2017) au barrage de Boukerdene (Tipasa), a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et canoë kayak (Fasack). La compétition concernera les catégories cadets-juniors-seniors (garçons-filles), dans deux spécialités, Skiff (un seul rameur) et bateaux courts (deux barreurs), ajoute la source. Les dix équipes engagées sont: Sport Nautique d'Alger, Sporting Club Casbah, Jeunesse algéroise d'aviron et canoë kayak, Equipe nationale militaire, Itihad riadi chorta Annaba, Protection Civile Annaba, Aviron oranais, Club sportif universitaire d'Oran, Hamra Annaba, Racing Club de Kabylie.