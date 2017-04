COUPE DU MONDE DES CLUBS Le Qatar en discussions pour accueillir l'édition de 2022

Le Qatar est en discussions avec la Fédération internationale de football (FIFA) pour accueillir plusieurs tournois majeurs à partir de 2022, dont la Coupe du monde des clubs, a indiqué une source proche du dossier, citée par des agences de presse. L'Emirat est également intéressé par les Mondiaux U17 et U20, a ajouté la même source. Le Qatar, qui organisera le Mondial 2022, réfléchit à la façon de rentabiliser au mieux les infrastructures mises en place pour l'occasion et qui ont coûté des milliards de dollars. Contrairement aux précédentes éditions, le Qatar n'accueillera pas en 2021 la coupe des Confédérations, qui est organisée traditionnellement dans le pays organisateur dans les 12 mois précédant un Mondial. Lors d'un récent voyage au Qatar, le patron de la FIFA, Gianni Infantino avait affirmé que «toutes les options étaient ouvertes» concernant la possibilité pour le Qatar d'accueillir des tournois internationaux sur son sol mais que pour l'instant ce n'était pas à l'ordre du jour. Plus de 200 milliards de dollars (187 milliards d'euros) ont été dépensés par le riche émirat du Golfe en prévision du Mondial 2022.