FORMATION DU MJS Lancement du concours d'accès aux écoles et Instituts

Le concours d'accès aux écoles et instituts de formation du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a été lancé avant-hier au profit de 2470 candidats inscrits pour 160 postes ouverts dans les profils de conseillers, éducateurs et éducateurs spécialisés en sport et jeunesse à travers six instituts, a indiqué le MJS.

«Nous informons l'ensemble des candidats que le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a mis en place le dispositif en vue d'éviter tout passe droit ou fuite», a précisé la même source. «Ce dispositif s'articule sur quatre axes: l'unification des sujets pour tous les candidats et déroulement des épreuves le même jour à la même heure avec le strict respect du règlement intérieur portant organisation des concours, le choix des sujets la veille de l'examen au siège même du ministère en présence d'une commission composée d'enseignants de tous les instituts et de l'Ecolem, l'envoi des sujets le jour même par courrier électronique, sujets réceptionnés par les directeurs des établissements en présence d'observateurs- cadres centraux au MJS en mission sur place et la permutation des enseignants -surveillants des épreuves entre les différents établissements en vue de garantir l'impartialité du déroulement du concours», a détaillé le ministère de la Jeunesse et des Sports.