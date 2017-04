FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'HALTÉROPHILIE Des changements à la tête des sélections

Le Bureau fédéral a pris plusieurs décisions lors de sa dernière réunion dans le but de booster davantage la discipline.

La Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH) a procédé à des changements à la tête des Equipes nationales de différentes catégories d'âges, appelées à défendre les couleurs nationales lors des prochaines échéances officielles, a-t-on appris auprès de l'instance fédérale.

«Le Bureau fédéral a pris plusieurs décisions lors de sa dernière réunion dans le but de booster davantage la discipline afin d'améliorer le niveau du produit (athlètes) et réaliser progressivement des performances probantes», a indiqué Youcef Chekri, cadre de sport, promu au poste de directeur technique national (DTN) de la FAH et dont la demande a été adressée à la tutelle afin d'approuver cette nomination. L'ancien chef de file de l'haltérophilie algérien et plusieurs fois champions d'Afrique Abdelmounaim Yahiaoui prendra en mains, la sélection des juniors garçons, après avoir encadré les cadets durant une bonne période avec lesquels il a réalisé de bons résultats. Son coéquipier Azzedine Basbas, qui dirigeait les filles lors du mandat olympique précédent, va apporter son savoir-faire chez les cadets garçons, alors que Abdenacer Aouina aura la lourde mission d'entraîner les seniors garçons. «On a procédé à des changements de catégories pour ces techniciens qui ont prouvé leur savoir-faire et leur compétence. L'espoir est grand pour hisser notre discipline au plus haut dans les grandes compétitions, à condition, de leur procurer un bon cadre de préparation et les moyens», a estimé Chekri. Concernant les cadettes filles, le Bureau fédéral a décidé de donner la chance à un nouveau au bataillon, Kelam El Djedian Lazregue, un technicien supérieur en sport, spécialité haltérophilie. Enfin, l'instance fédérale est en phase de prospection d'un staff pour les filles compétitives (de valeur), et deux noms sont retenus: il s'agit de Abdelaziz Mezouar qui a fait un excellent travail lors du précédent mandat et Leila Lassouani, ex-athlète d'élite, championne d'Afrique de sa catégorie (63kg) et qui a à son actif, trois Jeux olympiques (2000, 2004 et 2008).