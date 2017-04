FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME Annulation de toutes les sanctions contre les clubs

Le nouveau président de la Fédération algérienne de cyclisme, Mabrouk Kerboua, a décrété jeudi une «amnistie générale» au profit de tous les responsables de clubs et à tous les niveaux, a-t-on appris auprès de l'instance fédérale. «Le président de la FAC a décidé de prononcer solennellement l'annulation de toutes les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de tous les membres des différentes structures et à tous les niveaux.», a précisé la même source. Mabrouk Kerboua a été élu président de la FAC en remplacement de Rachid Fezouine dont la candidature a été rejetée suite au rapport défavorable de l'inspection générale du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) en application à l`article 14 (alinéa 2) du décret exécutif 16//153 fixant les dispositions relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus.