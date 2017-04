LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR) MCO-JSK, USMA-CAB et JSS-MCA décalés au 8 mai

Les rencontres de mise à jour de la 24ème journée, initialement programmées le 5 et 6 mai prochains seront décalées au 8 mai, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi. Cette décision a été prise par le conseil d'administration de la LFP car les dates du 5 et 6 mai ne sont pas appropriés en raison de l'absence des moyens de transports durant cette période qui coïncide avec celle des élections législatives, précise la même source. Les matchs de mise à jour de la 24e concernés par le report sont: MC Oran- JS Kabylie, USM Alger-CA Batna et JS Saoura-MC Alger. Dans la même optique, le président de la Ligue de football orofessionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj a signalé lors de la réunion du conseil d'administration tenue mercredi, que la dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis initialement prévue le 6 juin, pourrait être décalée de trois jours, mais cela dépend des matchs de la Confédération africaine de football (CAF). Par ailleurs, en prévision des matchs qui seront joués durant le Ramadhan, le président de la LFP invite les clubs de Ligue 1 à prendre leurs dispositions pour assurer l'éclairage dans leur stade faute de quoi, ils seront domiciliés dans d'autres installations dotées de ces moyens.