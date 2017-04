LILLE Bahlouli se défend

Très peu utilisé en Ligue 1, Farès Bahlouli a été utilisé par Franck Passi lors du match de coupe de France entre l'AS Monaco et Lille. Mais le joueur d'origine algérienne a plutôt livré une prestation moyenne au point d'être critiqué par la presse française. France Football parlera de déception. Mais le joueur a des arguments pour se défendre. «Vous savez, cela faisait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, il me faut du temps de jeu pour avoir plus de matchs dans les jambes et retrouver mon véritable niveau. J'espère que le staff technique va continuer à me faire confiance. J'ai besoin de matchs, c'est une certitude», a-t-il confié sur sa prestation.