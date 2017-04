SHAKESPEARE, COACH DE LEICESTER CITY "Slimani est un danger dans la surface"

Auteur d'un coaching payant face à Sunderland (2-0), l'entraîneur de Leicester, Craig Shakespeare a salué le rôle déterminant de ses remplaçants Marc Albrighton (2 passes décisives) et Islam Slimani (1 but). «Je suis très heureux de l'impact apporté par les remplaçants. C'est exactement ce qu'on attendait d'eux. Le premier but allait forcément être important et il a été le résultat d'une combinaison entre les deux remplaçants. C'est excellent. Islam Slimani a dû faire preuve de patience et comme d'autres joueurs, on le sentait frustré. Ça fait donc du bien de le voir sortir du banc et marquer de la sorte. Islam est un réel danger dans la surface», a conclu le coach anglais à l'issue de la rencontre.