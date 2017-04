A 24 H DU MATCH TP MAZEMBE - JSK Les Canaris à pied d'oeuvre à Lubumbashi

Par Bachir BOUTEBINA -

Il est surtout très important pour les Kabyles, de ne pas laisser trop de forces à Lubumbashi, d'autant plus que les Canaris sont désormais soumis à un véritable marathon au double plan national et africain.

Après avoir battu à huis clos, mercredi passé à Tizi-Ouzou en match retard de la Ligue 1 Mobilis, le NA Hussein Dey (2-1), au terme d'une rencontre de mise à jour au cours de laquelle les Canaris kabyles ont vécu le pire avant de connaître le meilleur, notre second représentant en coupe de la CAF est actuellement à pied d'oeuvre en RDC. La JSK qui séjourne actuellement à Lubumbashi, jouera donc à son tour dans 24h, face à un sacré «client» africain, en l'occurrence le TP Mazembe, dernier détenteur du trophée coupe de la CAF, et finaliste heureux aux dépens des Algériens du MO Béjaïa. Les Kabyles du Djurdjura tenteront donc de faire bonne figure demain après-midi dans un stade de Lubumbashi, dans lequel ni l'USM Alger (2015), ni le MOB (2016) n'ont pu arriver à leurs fins. Qu'en sera-t-il cette fois pour les Canaris du Djurdjura dans cette compétition africaine qui coïncide actuellement avec une fin de saison des plus difficiles à gérer par le ténor kabyle? Il est vrai que cette dernière victoire de la JSK aux dépens des Nahdistes, a redonné espoir aux protégés du duo Rahmouni-Moussouni. Il était d'ailleurs très important pour les Canaris kabyles de se déplacer en RDC avec un moral en meilleur état qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Il reste que notre actuel second représentant en coupe de la CAF, va devoir faire preuve de beaucoup de cran dans 24h, afin de bien gérer ses efforts. Il est surtout très important pour les Kabyles, de ne pas laisser trop de forces à Lubumbashi, d'autant plus que les Canaris sont désormais soumis à un véritable marathon au double plan national et africain. Il est surtout vrai que cette coupe de la CAF intervient comme un véritable «cheveu dans la soupe», pour un ténor kabyle, beaucoup plus préoccupé aujourd'hui par son maintien en Ligue 1, que par cette C2 déjà glanée à maintes reprises par le passé. D'ailleurs à ce titre, bon nombre d'observateurs en la matière, et même dans la plupart des fiefs des Canaris du Djurdjura, la coupe de la CAF en cours doit être «reléguée» au second plan car la JS Kabylie ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre le risque de courir plusieurs lièvres à la fois. Mais le fait que les Canaris soient toujours en course en coupe de la CAF, son orgueil et notamment le seul nom de son hôte du jour, obligera les Ali Rial et consorts, à relever demain face au TP Mazembe un premier défi, avant la seconde confrontation, prévue à Tizi Ouzou.

Dixit le coach numéro un Mourad Rahmouni: «Nous n'avons pas fait tout ce long périple pour faire de la simple figuration face au TP Mazembe!». Pour le défensuer axial Berchiche, la JSK a d'abord le devoir de défendre à tout prix son statut de ténor africain de longue date. Reste à savoir maintenant si les Baïtèche et consorts auront très vite récupéré leurs forces, avant d'affronter ce dimanche le toujours prestigieux club phare de Lubumbashi.