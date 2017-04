FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOLLEY-BALL Lemouchi veut un nouveau système de compétition

Cette proposition sera d'abord soumise à l'AG de la Favb

Le nouveau président de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) Mustapha Lemouchi a révélé jeudi son intention de proposer un changement du système de compétition dès la prochaine saison pour améliorer le niveau des championnats masculin et féminin. «Pour moi, l'organisation actuelle de la compétition n'est pas faite pour donner des matchs intenses et spectaculaires. Cela s'est répercuté négativement sur le niveau de nos sélections nationales», a déclaré Lemouchi juste après son élection à la tête de la FAVB, lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue au centre de presse du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

Le championnat d'Algérie National 1 masculin est animé par 16 équipes et celui des dames par 10 formations. Un système qui ne semble pas trop plaire au nouveau patron de l'instance fédérale. «Je pense que l'idéal est d'avoir un championnat messieurs de 8 à 12 clubs maximum. Nous aurons un bon niveau pour offrir des joueurs de qualité aux Equipes nationales» a-t-il estimé, indiquant que l'objectif à la fin de son mandat est de qualifier les sélections féminine et masculine aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo. La restructuration de la fédération est l'un des grands chantiers de Lemouchi qui a déjà présidé la FAVB entre 2009 et 2012. «Ma première action sera de délocaliser la fédération de la salle Beaulieu d'El Harrach son lieu de domiciliation actuel. Nous allons, avec le concours du ministère, trouver un siège digne de ce nom où les différents organes de la FAVB travailleront à l'aise et dans des conditions honorables», s'est-il engagé. «Nous classerons les ligues régionales en trois catégories, A, B et C, selon des critères bien définis en prenant en considération les distances entre les villes notamment au Sud du pays», a détaillé le nouveau président de FAVB. Lemouchi (62 ans) ingénieur agronome, en concurrence pour la présidence avec Noreddine L'hadad a récolté 31 voix contre 16 pour son adversaire et 10 bulletins nuls. 57 membres sur les 66 composant l'assemblée générale étaient présents à l'AGE. Les membres de l'AG ont procédé également à l'élection des neuf membres du bureau exécutif: Tamadartaza Mohand (34 voix), Zouaoui Hacene (30), Bergeul Djamel (30), Chelda Aissa (27), Baba Ameur Mustapha-Kamel (25), Tibourtine Abbès (25), Heus Mohamed (25), Keddache Habib (24) et Ben Khada Abdelwaheb (24).

Pour la représentation féminine, l'AG a choisi la plus âgée des quatre candidates Belghalia Khadidja et la plus jeune Fatma-Zahra Oukazi. Lemouchi succède ainsi à Okba Gougam, déclaré inéligible pour un nouveau mandat olympique par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports.



Championnat d'Afrique féminin des clubs champions de volley

Programme du GS Pétroliers et de l'ASW Béjaïa

Les volleyeuses algériennes du GS Pétroliers (Gr. C) et de l'ASW Béjaïa (Gr. B) affronteront respectivement les Camerounaises de Bafia et les Tunisiennes de la Marsa, pour le compte de la 1ère journée du championnat d'Afrique féminin des clubs champions, prévue hier à Monastir (Tunisie). Les Pétrolières, vainqueurs du trophée en 2014, enchaîneront samedi face aux Kenyanes de Pipeline avant de profiter d'une journée de repos dimanche. Pour son dernier match de la phase de poule, prévu lundi, le GS Pétroliers sera opposé au club rwandais Army. De son côté, l'ASW Béjaïa jouera son deuxième match dimanche face à Prisons du Kenya, avant d'enchaîner lundi face à University du Zimbabwe et mardi contre les tenantes du titre, les Egyptiennes d'Al Ahly du Caire. Les deux premiers de chaque groupe à l'issue de la phase de poule seront qualifiés aux quarts de finale.