COUPE DE LA CAF : FC YOUNG AFRICANS-MC ALGER (AUJOURD'HUI-14H) Le Doyen en conquérant à Dar es-Salaam

Par Bachir BOUTEBINA -

Le MCA devra impérativement rester sur ses gardes contre un adversaire sur lequel les Mouloudéens ont peu d'informations, et face auquel il va donc falloir être très méfiant.

Dans le cadre des 16èmes de finale bis qualificatifs à la phase des poules de la coupe de la CAF, les Algériens du Mouloudia d'Alger, affrontent aujourd'hui à Dar es-Salaam en match aller, les Tanzaniens du FC Young Africans. Un MCA qui tentera de revenir de Tanzanie avec un résultat des plus probants, et surtout susceptible de permettre au Doyen de s'assurer la qualification, lors de la manche retour, prévue au stade du 5-Juillet. Pour ce faire, le ténor de la capitale misera une nouvelle fois sur un onze mouloudéen capable de rivaliser avec un hôte face auquel, les Kacem Mehdi, le revenant Seguer, le capitaine Hachoud, et autres Hadj Bouguèche, devront pouvoir tirer leur épingle du jeu. Cependant, le Mouloudia devra impérativement rester sur ses gardes contre un adversaire sur lequel les Mouloudéens ont peu d'informations, et face auquel il va donc falloir être très méfiant. A ce titre, le FC Young Africans est un habitué de la prestigieuse Ligue des champions, et dans le très grand stade de Dar Es-Salaam, où l'EN a rarement été à son aise, le Mouloudia d'Alger aura tort de prendre à la légère son hôte tanzanien. D'ailleurs sur ce plan, le coach Kamel Mouassa a beaucoup insisté avec ses joueurs, sur le fait important d'éviter à tout prix de se laisser surprendre d'entrée de jeu. La défense algéroise au sein de laquelle on notera une fois de plus l'absence sur le flanc gauche de Bedbouda, et que remplacera Karaoui, devra impérativement bien serrer le jeu derrière. Il est utile de rappeler que le FC Yong Africans est le club le plus titré de Tanzanie, et qu'il avait affronté lors de la précédente édition le MO Béjaïa en battant les Crabes 1 à 0, avant de s'incliner chez les Mobistes sur le même score. Il va donc de soi que le Mouloudia qui devra en principe, évoluer aujourd'hui en présence d'un public tanzanien généralement très fair-play, il faudra aux coéquipiers de Nekkache, bien négocier cette manche aller. Quand bien même les Mouloudéens sont persuadés qu'ils ne vivront pas à Dar es-Salaam le même cauchemar vécu à Kinshasa, il n'en demeure pas moins que lors de ce type de confrontation, beaucoup d'aléas peuvent survenir, notamment au sujet de l'arbitrage que craignent d'en pâtir les Mouloudéens. Il reste que le club cher à Bab El Oued est en mesure de préserver aujourd'hui en Tanzanie toutes ses chances pour passer à la phase des poules.Un objectif qui tient à coeur au MC Alger, même si dans le même temps, tous les Mouloudéens parlent beaucoup plus entre eux de cette fameuse demi-finale de coupe d'Algérie, prévue le 22 avril prochain face à l'ES Sétif, et dont la domiciliation sera en principe tranchée aujourd'hui. Mais dans l'immédiat, les Hachoud et consorts préfèrent rester totalement «concentrés» sur leur troisième sortie africaine, prévue cet après-midi à Dar es-Saalam.