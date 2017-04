CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE JUDO L'Algérie avec 18 judokas à Madagascar

L'Algérie sera présente avec 18 judokas (neuf en messieurs et autant chez les dames) lors du championnat d'Afrique de judo prévu du 14 au 16 avril à Antananarivo (Madagascar), a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne (FAJ). En messieurs, les chances algériennes seront défendues par Mohamed Rebahi (-60kg), Houd Zourdani, Ezzine Wail (-66), Oussama Djeddi (-73), Mohamed-Tahar Haddah (-81), Abderahmane Benamadi (-90), Lyes Bouyacoub (-100), Lili Mohamed-El Mehdi et Nadjib Temmar (+100). L'équipe masculine est entraînée par Yacine Silini. Chez les dames, le staff conduit par Mohamed Harat a fait confiance à Imene Rezoug (-48kg), Moussa Meriem, Faiza Aissahine (-52kg), Ratiba Tariket (-57), Amina Belkadi (-63), Imene Agouar, Souad Belakehal (-70), Kaouthar Ouallal (-78) et Sonia Asselah (+78). L'Algérie avait remporté lors de la précédente édition disputée à Tunis en 2016, un total de 18 médailles (2 or, 5 argent, 11 bronze), derrière la Tunisie (5 or) et l'Egypte (4 or).