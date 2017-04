CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE QWAN KI DO Al Achour domine la compétition

Les athlètes du Clu athlétique d'Al Achour ont dominé les épreuves techniques du championnat d'Algérie de Qwan Ki Do (seniors - juniors) disputées avant-hier à la salle Harcha- Hacène (Alger) avec la participation de plus de 300 athlètes. Le Club athlétique d'El Achour a remporté quatre titres nationaux devant le Club athlétique de Bouzaréah avec trois titres et l'ARBEE Alger-Centre avec une seule médaille d'or. Les médailles d'or du Club athlétique d'El Achour ont été remportées par Yacine Boukhalfa en individuel, Abdelmoumen Ghanem en individuel ceinture noire, Youcef Ghanem en armes traditionnelles et l'épreuve par équipe. Le président de la Ligue d'Alger des arts martiaux, Farid Mousli, s'est montré «satisfait» du déroulement de cette compétition qui a regroupé les meilleurs athlètes algériens de la discipline.

«Pour cette édition, nous avons réussi à regrouper plus de 300 athlètes issus de 16 Ligues de wilayas. Malgré la domination des clubs de la capitale nous avons remarqué l'émergence de nouveaux talents qui se mesurent sans complexe face aux meilleurs internationaux», a déclaré Mousli. «La concurrence était plus relevée cette année, car une place sur le podium est synonyme d'une convocation en Equipe nationale pour participer au championnat d'Afrique prévu en 2018 en Algérie», a-t-il ajouté. Rappelons que la sélection algérienne de Qwan Ki Do a été sacrée championne d'Afrique lors de la dernière édition disputée à Abidjan (Côte d'Ivoire), en décrochant un total de 11 médailles (3 or, 4 argent et 4 bronze).