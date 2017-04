COMPLEXE DE SPORTS MÉCANIQUES À TISSEMSILT Un acquis économique et touristique pour l'Algérie

Cette première structure dédiée aux sports mécaniques sera dotée d'un circuit de vitesse auto-moto, un circuit de moto-cross, de karting, une piste tout-terrain pour pouvoir organiser des stages de formation, un hôtel quatre étoiles et des aires de jeux.

Le projet de réalisation du complexe dédié aux sports mécaniques dans la commune de Laâyoune (daïra de Khemisti) dans la wilaya de Tissemsilt, constitue un acquis économique et touristique considérable pour l'Algérie, a relevé le président de la Fédération algérienne de sports mécaniques (FASM), Chihab Baloul. «Nous avons milité pendant des années pour inscrire ce mégaprojet qui sera implanté sur une superficie globale de 75 hectares, attribuée par le wali de Tissemsilt, pour la promotion et le développement de notre discipline qui manque énormément d'infrastructures de base.», a indiqué Baloul lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du projet, accompagné du wali de Tissemsilt, Abdelkader Ben Messaoud. Cette première structure dédiée aux sports mécaniques sera dotée d'un circuit de vitesse auto-moto, un circuit de moto-cross, de karting, une piste tout-terrain pour pouvoir organiser des stages de formation, un hôtel quatre étoiles (100 chambres) et des aires de jeux pour les familles. A cet effet, la Fédération internationale de l`automobile (FIA) s'était engagée à financer 50% de l'étude de ce projet dont la réalisation globale est estimée à 400 milliards de centimes, équivalent à un stade de football de 50 000 places. «Nous allons frapper à toutes les portes pour le financement de ce projet à travers des partenariats avec des opérateurs économiques qui veulent investir dans ce créneau», a-t-il précisé. Le wali de Tissemsilt s'engage à réaliser le projet pour la promotion de la région. De son côté, le wali de Tissemsilt, Abdelkader ben Messaoud, s'est engagé à fournir l'acte de propriété de l'assiette dans les plus brefs délais pour permettre à la FASM de déclencher la procédure de réalisation de ce mégaprojet avec les autres partenaires, notamment les instances internationales (auto-moto). «Je suis fier de participer à la réalisation de ce projet dans la région de Ouarsenis, non loin de la wilaya d'Alger et les régions de l'Ouest et du Sud. La valorisation du patrimoine industriel et touristique de la wilaya de Tissemsilt passe essentiellement par la promotion du secteur de la jeunesse et des sports. L'Etat algérien a consacré une enveloppe de 600 milliards de centimes pour le développement du sport dans la wilaya. L'octroi de cette assiette montre l'engagement des autorités locales pour la promotion de cette discipline.», a précisé Ben Messaoud.



Grand Prix de vitesse à Tissemsilt

Les clubs d'Alger remportent trois titres

La première édition du Grand Prix de vitesse de Ouarsenis qui s'est déroulée avant-hier au parc national de Theniat Elhad a été marquée par la domination des clubs d'Alger qui ont remporté trois titres sur cinq pour lesquels 39 pilotes sont entrés en lice dans un circuit de 1,2 km. Quatre clubs sont montés sur le podium à savoir le club d'Alger centre (125 CM3), Mouloudia d'Alger (650 CM3), Racing Bouzareah (750 CM3), club de Médéa (250 CM3) et un pilote relevant de la Gendarmerie nationale (+ 750CM3).