COUPE D'ORANIE OPEN DE NATATION 68 nageurs présents à Gdyel

Quelque 68 nageurs, toutes catégories confondues ont pris part aux compétitions de la coupe d'Oranie open de natation qui s'est déroulée vendredi et hier à la piscine semi-olympique de Gdyel (Oran), a-t-on appris, de la Ligue oranaise de natation. Cette compétition de deux jours, organisée par la Ligue de wilaya de cette discipline, a vu la participation de 54 athlètes affiliés à huit clubs de la wilaya et 14 nageurs inscrits hors concours (45 garçons et 23 filles), a indiqué Salim Iles, membre de la Ligue oranaise de natation. Lors de cette phase de wilaya, chaque club est obligé de participer dans six programmes en filles et garçons dans différentes spécialités (sprint, demi-fond, papillon, dos, brasse, nage libre et relais). Salim Iles a souligné que cette compétition, dont le niveau a été moyen, est non qualificative, mais constitue une bonne préparation pour les nageurs pour la phase finale de la coupe d'Algérie, prévue les 21 et 22 avril.