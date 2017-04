FUTSAL Un séminaire pour les arbitres

Un séminaire destiné aux arbitres de futsal débutera demain et se poursuivra jusqu'à mercredi au Centre technique national de Sidi Moussa. 45 arbitres de futsal prendront part à ce stage sous la direction de M.Farouk Ouchen et de 5 encadreurs. Ces arbitres seront formés en prévision de la coupe d'Algérie de Futsal programmée pour cette fin de saison et du Championnat national qui sera lancé la saison prochaine.