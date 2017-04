NACER SANDJAK, EX-COACH DE L'EN ET DU MOB "Il y a 6 ans, l'entraîneur de l'EN U23 avait refusé Mahrez"

L'ex-sélectionneur national et ancien entraîneur du MO Béjaïa, Nacer Sandjak, a révélé sur SFR que l'un des anciens entraîneurs de la sélection olympique algérienne avait refusé de prendre Riyad Mahrez. «Il y a six ans, on a joué contre le Havre, on menait 3 à 0 chez nous à Noisy-le-Sec et Mahrez avait égalisé tout seul. J'avais vu Boudebouz à Sochaux, mais là... Je l'avais proposé alors à l'entraîneur de la sélection algérienne olympique, mais il ne l'avait pas pris. Je lui ai dit que c'est un monstre, que je lui propose seulement et que je ne suis pas manager, mais en vain», a déclaré Sandjak qui se montre pessimiste pour l'avenir de la sélection et du football algérien après le départ de Mohamed Raouraoua. «Je pense que les joueurs actuels de la sélection ont un statut dans leur club où ils sont bien payés aussi et ils viennent avec moins de motivation par rapport à la génération des Ziani et Bougherra, en plus de l'instabilité des entraîneurs. Contre le Cameroun et le Nigeria, on n'a pas retrouvé cette force qui est incontournable en Afrique. Face aux Camerounais et aux Nigérians, tu ne peux pas passer sans être très costauds sur le plan mental. On a peur que le football algérien tombe en crise. Là-bas, les crises durent 20 ans, car on n'a pas les bons hommes aux bons endroits», a-t-il expliqué.