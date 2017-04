RABAH MADJER "Brahimi peut mener Porto vers le titre"

Rabah Madjer est persuadé que son compatriote et successeur au FC Porto, Yacine Brahimi, peut mener cette saison les Dragons vers le sacre en Super Liga s'il arrive à garder son niveau actuel. «Brahimi peut mener le FC Porto s'il conserve son niveau actuel jusqu'à la fin de la saison», a déclaré à O Jogo l'homme à la talonnade, ravi de voir le numéro 11 de l'EN gagner la confiance de l'entraîneur du FC Porto, Nuno Espirito Santo. «Brahimi a maintenant la confiance de son entraîneur et c'est ce qui compte. Quand un joueur a la confiance de son coach, tout va bien. C'est ce qui est arrivé avec Brahimi qui joue bien et donne beaucoup au FC Porto», a souligné Madjer. Le FC Porto est en concurrence avec son grand rival, Benfica Lisbonne, pour le titre. Benfica le devance d'un petit point.